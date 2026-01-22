Ruth Hurtado defiende gabinete de Kast y proyecta una reconstrucción “más rápida y eficiente” tras los incendios

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a las expectativas para la labor del gabinete del futuro Gobierno, el despliegue de José Antonio Kast en las zonas afectadas por los incendios forestales y los desafíos en la reconstrucción tras la emergencia.

En conversación con T13 Radio, la dirigente defendió la conformación del gabinete anunciado por el Presidente electo el martes pasado. “Nosotros dijimos en campaña que este no iba a ser un gobierno republicano. Muchos no nos creían, y creo que ya con el destape de los nombres completos quedó en evidencia aquello”.

También abordó la frustrada nominación de Santiago Montt, CEO de Los Andes Copper, como ministro de Minería y añadió que “el Presidente tenía la facultad de nominar a quien estimaba conveniente y creo que fue un error grave de la empresa y de este señor hacerlo previamente”.

Asimismo, Hurtado defendió a la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, afirmando que "de boca de una mujer, denostar a otra, la verdad es que me parece lo más vergonzoso que hay. Yo le tengo mucho respeto a todas las mujeres de los distintos sectores. Las respeto, digamos, en cuanto a la dignidad de ser mujer”.

“Tenemos diferencias políticas, pero estas diferencias se tienen que basar en elementos políticos y no ideológicos. Yo creo que lo que han hecho con ella ha sido lamentable, Judith Marín es una tremenda mujer, súper joven y que les aseguro que va a haber una gran sorpresa en el ministerio", afirmó Hurtado tras los cuestionamientos de las diputadas Emilia Schneider, Francisca Bello y Ana María Gazmuri .

Respecto a la ausencia, de momento, del Partido Republicano en el Comité Político de la próxima administración, Hurtado comentó que “dada la catástrofe que estamos enfrentando ahora también, el Ministerio de Desarrollo Social podría ser una alternativa de que entrara al Comité Político, pero recordemos que los comités políticos, por lo general, también contemplan a los presidentes de partido para algunas reuniones, decisiones que se toman, cuando son ampliados”.

“Y no me cabe duda que nuestro partido va a estar muy bien representado por Arturo Squella en ese sentido. Mal que mal, si bien el Presidente Electo señaló que va a dejar su militancia en el partido, su corazón va a seguir siendo republicano”, agregó.

Consultada por si no cree que Republicanos y el Presidente Electo Kast están sembrando una “expectativa demasiado alta” para la reconstrucción tras los incendios en la zona centro sur, la militante de la colectividad dijo que “la vara que ha dejado este Gobierno es bien baja. Yo creo que cualquier gobierno que entre haciendo un par de cosas va a tener una diferencia sustancial respecto a este Gobierno y las malas decisiones que ha tomado, en cómo se demoró con la reconstrucción en Viña, cómo los vecinos de allá siguen sufriendo”.

“En un par de meses más vamos a estar nuevamente en invierno y van a estar nuevamente sin casa. Y yo creo que eso no va a pasar. O sea, conozco al Presidente electo, sé su capacidad de trabajo, de sacar adelante las cosas, pero es impulsivo, en el sentido de impulsar de buena manera que las cosas pasen, de encauzarlas bien”, dijo.

“Y creo que en ese sentido vamos a tener una reconstrucción, no con una varita mágica de la noche a la mañana, pero espero que sea algo parecido a lo que pasó con el gobierno del Presidente Piñera, que muy rápido esto se levantó con viviendas modulares, con un sistema muy distinto constructivo al que nosotros tenemos, pero que hasta el día de hoy esas viviendas modulares han servido y han pasado ya 15 años”, recordó Hurtado.

Finalmente, sobre la definición de las subsecretarías, que se espera para fines de enero, la secretaria general de la colectividad planteó que “creo que sí van a haber más militantes. Las subsecretarías se componen mucho también con quienes están hoy día en los ministerios. Si bien hay muchos independientes, pero muchos de ellos también son cercanos a algunos partidos, tienen más afinidad por su vida laboral con otros. Y creo que ahí va a haber un espacio también de conformación, de equilibrar, probablemente, esto técnico que tienen muchos de los ministros con algo un poco más político”.

“Pero para hacer bien el trabajo, la verdad es que lo que necesitamos es a los mejores profesionales, más que sean buenos políticos hablando. Lo que necesitamos es que sean buenos gestores, porque el rol de la comunicación está básicamente radicado en la vocería de Gobierno, y ahí hay una buena vocera, pero además en el Ministerio del Interior”, finalizó la secretaria general del Partido Republicano.

PURANOTICIA