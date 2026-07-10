Ruido en Santiago baja más de un 50% durante el período de vacaciones de invierno escolar

El Ministerio del Medio Ambiente informó que, de acuerdo con los datos obtenidos por la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental, durante el período de vacaciones de invierno escolar se observaron variaciones en los niveles de ruido.

En este contexto, se constató que en una zona residencial con presencia de establecimientos educacionales se evidenció una disminución de los niveles de ruido durante el horario punta, en comparación con las semanas previas al inicio del receso escolar.

La medición corresponde a la estación Ñuñoa -ubicada en calle Amapola, entre Coventry y Hamburgo- en horario punta de 07:00 a 08:00 horas, y compara el nivel promedio de ruido registrado en el mismo periodo entre mayo y junio de 2026 con el nivel promedio durante las vacaciones de invierno.

El mayor descenso se registró el miércoles, cuando el nivel promedio bajó de 57,0 a 53,6 decibeles (dB), una reducción de 3,4 dB equivalente a un 54%. Le siguen el lunes, con una baja de 57,0 a 54,3 dB (46%), y martes, jueves y viernes, con disminuciones de entre 34% y 40%. En promedio, la estación Ñuñoa registró una baja de 42% en sus niveles de ruido durante el periodo de vacaciones.

El Ministerio del Medio Ambiente opera actualmente 20 estaciones de monitoreo de ruido en Santiago, Valparaíso y Concepción, red que comenzó en 2018 con 7 estaciones en Santiago y se ha ampliado territorialmente desde entonces. Esta red está enfocada principalmente en el ruido generado por el tránsito vehicular, que corresponde a la principal fuente de ruido ambiental urbano y es responsable de alrededor del 70% de los niveles de exposición en las ciudades. Esta información también fue confirmada por el Mapa de Ruido del Gran Santiago urbano elaborado por el Ministerio, que permite estimar la cantidad de personas expuestas al ruido y en qué zonas se concentran, e identificó al tráfico vehicular como el principal factor de incidencia.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, señaló que "el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una Red de Monitoreo de Ruido que nos permite identificar estas variaciones de manera objetiva y contar con información precisa sobre cómo cambian los niveles de ruido en nuestras ciudades. Esa data es clave para elaborar políticas públicas, y hoy estamos trabajando en el desarrollo de nuevas normas de calidad ambiental para proteger la salud de las personas frente a este contaminante".

La secretaria de Estado agregó que "hacemos un llamado a la ciudadanía a sumar pequeños gestos que ayudan a bajar el ruido en nuestras ciudades, como evitar tocar la bocina si no es estrictamente necesario, mantener el silenciador de vehículos y motocicletas en buen estado, y moderar el volumen de la música en espacios compartidos. Son hábitos simples que también aportan a la convivencia en los barrios y a la calidad de vida de las personas".

PRÓXIMOS PASOS

El Ministerio del Medio Ambiente se encuentra elaborando una norma primaria de calidad ambiental para ruido, que establecerá niveles de calidad ambiental para proteger la salud de la población. Además, se proyecta que durante 2026 la red de monitoreo amplíe su cobertura territorial, con estaciones en Antofagasta, Coquimbo, Rancagua y Temuco.

La ciudadanía puede revisar los datos de la red de monitoreo y más información sobre este contaminante en ruido.mma.gob.cl.

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