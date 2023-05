Rubén Oyarzo, diputado PDG: "Liderazgo de Parisi no responde al momento que vivimos"

El diputado Rubén Oyarzo (PDG) analizó la situación del conglomerado luego de los malos resultados obtenidos en la elección del Consejo Constitucional, considerando que no lograron ningún escaño en el órgano.

En entrevista con El Mercurio, reconoció que el caso de la candidata condenada por tráfico de drogas, Karla Añes, "tuvo un efecto comunicacional a nivel de los medios, pero yo no creo que tenga que ver con la globalidad del resultado".

"Culparla sería no hacernos cargo de la serie de falencias cometidas antes de la campaña, en la construcción de las listas, no llevar candidatos en Valparaíso, que fue un error estratégico también desde el punto de vista electoral, la ejecución de la campaña y los roles que protagonizaron algunos rostros", sumó.

El parlamentario sostuvo que "hay responsabilidades compartidas. Efectivamente, los liderazgos formales del partido no estuvieron a la altura del desafío, y con esto me refiero a la directiva nacional, que hasta ahora no ha asumido una posición autocrítica".

"Por el contrario, han insistido en que se hizo todo bien. También creo que hay liderazgos informales que han dañado seriamente al PDG, y en esto debo mencionar el rol que han jugado los Bad Boys, quienes con sus opiniones han tensionado, cuando lo que necesitábamos era descomprimir el ambiente", añadió.

En la misma línea, Oyarzo afirmó que "el liderazgo de Franco París está agotado si sigue la misma fórmula utilizada hasta ahora. Un liderazgo no presencial en el país, que de una u otra manera no se conecta con el día a día de la realidad de los chilenos, claramente no es lo que se requiere para el momento que vive Chile y el PDG".

"Eso no obsta que Franco Parisi tenga un liderazgo propio reconocido, medido permanentemente en las encuestas, un liderazgo natural, del que yo he hablado y reconocido en reiteradas ocasiones, pero este es el momento de cambiar las fórmulas", mencionó.

El representante del distrito 8 aseguró que "hoy, el liderazgo de Franco Parisi no responde al momento que vivimos como partido ni como país, y también he sostenido que hay figuras nuevas que deben asumir un rol de conducción en el PDG".

"Mientras no ordenemos nuestras definiciones ideológicas, nuestras líneas de acción política, difícilmente tendremos claridad para establecer alianzas políticas. Y aunque no me cierro a esa posibilidad, creo que la tarea urgente hoy es el ordenamiento interno. El PDG no puede convertirse en un híbrido de carácter ideológico o político. Tiene que tener definiciones claras", zanjó.

