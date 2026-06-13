Ronda de copamiento policial-municipal deja tres detenidos en La Reina: uno de ellos mantiene orden vigente de expulsión

Carabineros detuvo a tres sujetos durante un operativo policial desplegado en la comuna de La Reina, con el fin de reforzar la seguridad en la comunidad.

El procedimiento se realizó en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad.

Los funcionarios policiales desplegados en el sector realizaron controles preventivos y fiscalizaciones focalizadas en distintos puntos de la comuna.

En el operativo se realizaron un total de 93 controles de identidad y 65 vehiculares. Además, se cursaron 13 infracciones al tránsito y cuatro a locales de alcoholes.

También se logró la detención de tres sujetos; uno ellos mantenía una orden de expulsión de territorio nacional, otro se encontraba en situación irregular y el último de ellos fue arrestado por Ley de Alcoholes.

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