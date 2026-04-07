Rojas Vade descartó autoatentado, pero admitió episodios de falta de conciencia

En compañía de su madre, el exconvencional Rodrigo Rojas Vade concurrió nuevamente a las dependencias de la PDI para prestar testimonio en la investigación que busca esclarecer lo ocurrido entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de marzo, fecha en que fue localizado con lesiones en la Ruta 78.

La diligencia, efectuada durante la jornada de este lunes, estuvo bajo la supervisión de la Brigada Antisecuestros de la BIPE Metropolitana. Según consignó radio Bío Bío, el objetivo central fue contrastar su versión de los hechos con la línea investigativa que sugiere la ausencia de terceros en el incidente, ocasión en la cual Rojas Vade fue hallado inmovilizado y con consignas políticas marcadas en sus extremidades.

Las alarmas de la policía civil y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público se activaron tras un hallazgo en el domicilio de Pomaire donde reside el sujeto con su familia. En dicha vivienda se encontraron amarras plásticas idénticas a las utilizadas para maniatarlo en la carretera; se trata de elementos de color negro cuyo número de serie guardaría coincidencia con los encontrados en el sitio del suceso.

Como parte de las pesquisas, se analizaron los registros telefónicos del técnico en Prevención Aeronáutica, información que fue difundida por el medio antes mencionado. Al respecto, una fuente consultada precisó que “Se chequeó su declaración con su tráfico de llamadas de ese día”.

Los encargados del caso señalaron que “Se busca acreditar su relato con lo investigado y donde aparentemente no sería por agresión de terceras personas y tampoco secuestro”. Bajo esta premisa, fuentes con acceso a la indagatoria sostienen que la tesis de un autoatentado sigue siendo la ruta principal de la fiscalía.

El interrogatorio se llevó a cabo en el cuartel de la BIPE Antisecuestros de Ñuñoa, extendiéndose por un lapso superior a los sesenta minutos, de acuerdo con conocedores de la carpeta judicial.

Pese a que el exconstituyente no admitió haber planificado el ataque, sí reveló la existencia de periodos de amnesia en su cotidianeidad. Fuentes ligadas al medio citado indicaron que el imputado confesó que “hace cosas sin conciencia” y que, posteriormente, “después no se acuerda”.

Esta comparecencia representa la segunda vez que Rojas Vade entrega su versión formal ante la PDI. Previamente, la policía y el ente persecutor intentaron interrogarlo en el Hospital San Juan de Dios tras despertar de un coma, pero un “súbito empeoramiento” en su salud lo impidió. En un contacto posterior, el involucrado manifestó no poseer recuerdos de lo acontecido.

Los antecedentes confirmados hasta el momento indican que, antes del suceso, el hombre se trasladó a una botillería en Melipilla para adquirir cigarrillos. Los peritajes del Servicio Médico Legal descartaron el consumo de alcohol, arrojando un resultado de 0,0, aunque los pormenores del examen toxicológico se mantienen bajo reserva.

El curso de la investigación dependerá ahora de los peritajes a los movimientos financieros de Rojas Vade. Tras obtenerse el levantamiento del secreto bancario, los especialistas se encuentran a la espera del análisis detallado de sus gastos para determinar los pasos a seguir en esta causa.

PURANOTICIA