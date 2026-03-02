Robo violento de vehículos en Chile cae 28% en 2025, pero sigue dominado por jóvenes y crimen organizado

El robo violento de vehículos en Chile es un fenómeno vinculado al crimen organizado, donde el robo es solo la fase inicial de una cadena mayor. El Informe evidencia una reducción de 28% en los casos asociados a estos delitos en 2025. Entre las comunas más afectadas están Maipú, Puente Alto y San Bernardo. Además, el 54% de los imputados tiene menos de 22 años.

La División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión (DIVEST) de la Fiscalía Nacional dio a conocer el Informe de Robo Violento de Vehículos, reporte N°5 de fenómenos criminales, donde por primera vez se utilizó inteligencia artificial para leer masivamente relatos policiales del Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).

El Informe analizó el período 2020 – 2025 y abarca un total de 89.179 casos, alcanzando un peak en 2022 de 17.874 y su cifra más baja en 2025 con 11.043 casos, un 28% que el año 2024.

El documento advierte una reducción de 28% de este tipo de robos en 2025 y que el 80% de los casos se concentra en la Región Metropolitana, con una mayor incidencia en Maipú, Puente Alto y San Bernardo.

“El robo violento de vehículos, lejos de ser un delito oportunista, forma parte de una estrategia criminal más amplia, vinculada a mercados ilícitos donde operan submercados secundarios asociados a la exportación ilegal de vehículos, su comercialización interna mediante falsificación y blanqueo documental, o su desarme en talleres clandestinos, poniendo de manifiesto la necesidad de comprender estos delitos más allá de su expresión inmediata y violenta”, explicó la gerente de la División de Estudios, Ana María Morales.

El reporte identifica 4 tipos de robo violento de vehículos:

-Abordazo (53,3%): el vehículo estacionado es robado mediante el uso de intimidación y violencia. Las víctimas pueden estar dentro o cerca del vehículo.

-Encerrona (31,5%): es la utilización de uno o más vehículos para interceptar y bloquear al automóvil de la víctima, comúnmente en autopistas o vías urbanas, impidiendo la posibilidad de huida.

-Falso pasajero (11,1%): los agresores utilizan cuentas falsas para solicitar servicios a través de aplicaciones móviles, y una vez dentro del vehículo, proceden a intimidar al conductor y sustraer el automóvil.

-Portonazo (4,2%): son robos cometidos cuando la víctima entra o sale en vehículo desde su domicilio, generalmente frente al portón de acceso.

Los delitos se concentran en horario nocturno entre las 20:00 y las 23:00 hrs. Los días de la semana que más ocurre este tipo de delitos son entre lunes y viernes.

En casi la mitad de los robos violentos involucra 2 o más agresores, además existe una alta participación de jóvenes: el 54% de los imputados tiene menos de 22 años.

El uso de armas de fuego aparece en cerca del 40% de los casos, donde los victimarios buscan ejercer temor sobre las víctimas para la sustracción de los vehículos resultando el 12% de las víctimas con lesiones físicas.

El robo violento de vehículos en Chile es un fenómeno vinculado al crimen organizado, donde el robo es solo la fase inicial de una cadena que incluye exportación ilegal, desarme, blanqueo documental y receptación. El reporte concluye que la persecución debe enfocarse no solo en el hecho violento, sino en la ruta posterior del vehículo, donde se concentra el verdadero valor criminal.

PURANOTICIA