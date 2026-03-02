Futuro ministro de Interior, Claudio Alvarado, desmiente a Presidente Boric sobre que informó a Kast acerca del cable chino

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, desmintió esta tarde al Presidente Gabriel Boric, quien en una entrevista con Mega aseguró que semanas antes de que estallara la polémica por el cable chino habló sobre este tema con José Antonio Kast.

Tras reunirse con el titular de Interior, Álvaro Elizalde, Alvarado indicó que desde la administración entrante ven “con un cierto grado de preocupación las declaraciones del Presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad”.

“El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto, acá no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular”, aseguró.

“En las conversaciones que se sostuvieron (entre Kast y Boric) no se le manifestó este tipo de situación que dice relación con el cable chino”, insistió.

Sin embargo, el próximo titular de Interior sostuvo que será en la reunión que sostendrán este martes Boric con Kast donde se conversará finalmente la situación.

Alvarado, además, valoró la cita que tuvo con el ministro Elizalde, al señalar que “hoy hemos tenido una reunión de trabajo, con los equipos de Migraciones, con la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencia”.

Ahí, relevó, “se nos ha puesto al día sobre algunos datos y alguna información que es relevante y necesaria para la continuidad operacional de un gobierno y, de esa forma, las políticas públicas no se vean afectadas por el traspaso”.

PURANOTICIA