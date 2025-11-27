Roban especies y caja fuerte por $94 millones en local del mall Plaza Alameda

Desconocidos perpetraron un millonario robo en una tienda del mall Plaza Alameda, en la comuna de Estación Central de la capital, donde sustrajeron especies y una caja fuerte.

El hecho afectó a la tienda Bold, donde delincuentes ingresaron a su bodega y robaron ropa deportiva y la caja fuerte con dinero. El botín fue avaluado en 94 millones de pesos.

La denuncia fue efectuada a Carabineros por el encargado del local, quien se percató del robo hoy en la madrugada al llegar a trabajar. La bodega presentaba un forado.

Al respecto, el teniente Tomás Urra señaló que "individuos desconocidos ingresaron por una vía no destinada al efecto, utilizando la fuerza, hacia el interior de la bodega de este local comercial, procediendo a la sustracción de diferentes especies, específicamente lo que es ropa deportiva, de diferentes tipos y modelos".

Añadió que el centro comercial “solamente mantiene alarma en lo que son las puertas de ingreso del mall, en los locales comerciales, en este caso lo que es el local Bold, no mantiene alarma y este encargado se dio cuenta al momento de llegar al local comercial".

