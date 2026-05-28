RN solicitará sesión especial e impulsará la creación de una comisión investigadora ante eventuales irregularidades en Junaeb

Los diputados y las diputadas de Renovación Nacional informaron que llevarán a cabo una serie de acciones de fiscalización luego de que fueron conocidos antecedentes en torno a eventuales irregularidades vinculadas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, por cerca de 14 mil millones de pesos en colaciones de escolares.

Desde la bancada señalaron que "los recursos destinados a apoyar a los estudiantes más vulnerables de Chile tienen que ser administrados con total transparencia y rigor, por lo que cualquier antecedente que pueda comprometer el correcto uso de fondos públicos debe ser investigado hasta las últimas consecuencias".

Por eso, los parlamentarios dieron cuenta de que solicitarán una sesión especial de la comisión de Educación de la Cámara Baja para que las autoridades correspondientes entreguen explicaciones detalladas sobre los hechos y los actuales mecanismos de control.

Los congresistas también confirmaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora, destinada a esclarecer posibles responsabilidades administrativas y políticas, junto con revisar el funcionamiento y los procesos internos de la Junaeb.

RN también remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se determinen eventuales responsabilidades civiles o penales en caso de existir irregularidades en el uso de recursos públicos.

El diputado de ese partido de la comisión de Educación, Luis Pardo, sostuvo que "cuando solicité en la comisión que se citara al director nacional de la Junaeb para analizar la situación financiera y conocer el supuesto impacto de los recortes fiscales en el plan de alimentación escolar, la izquierda se opuso".

Añadió que "querían citar al ministro de Hacienda (Jorge Quiroz). Estaban más interesados en hacer el punto político de los recortes que en la alimentación de los niños… Por eso la pregunta que cabe hacerse es cuántos recursos fiscales, además de estos 14 mil millones de pesos, se están dilapidando en la Junaeb y en otros servicios".

Pardo se preguntó también "si quieren proteger los beneficios sociales o lo que quieren proteger realmente son estas máquinas defraudadoras del fisco… Por eso vamos a insistir en la sesión especial para conocer la realidad de la Junaeb".

"Insistiremos con la comisión especial en la comisión de Educación y con todas las demás herramientas de fiscalización con las que podamos aportar al esclarecimiento de estos hechos", cerró el diputado.

La bancada reiteró que continuará utilizando todas las herramientas de fiscalización disponibles para esclarecer los hechos y asegurar que cualquier eventual irregularidad sea sancionada conforme a la ley.

PURANOTICIA