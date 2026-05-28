Diputado García advierte posible fuerte alza del pan y llama a las autoridades a tomar medidas ante escasez de insumos agrícolas

El diputado por La Araucanía, René Manuel García (RN), manifestó su profunda preocupación por el posible aumento del precio del pan durante los próximos meses, advirtiendo que el kilo podría incluso superar los $3.500 debido a la grave crisis que enfrenta el sector agrícola producto del alza en los costos de producción.

“Hace cuatro meses advertí al Gobierno, al ministro de Agricultura y al subsecretario que íbamos a tener problemas con la siembra. Hoy estamos viendo las consecuencias de no haber actuado a tiempo”, señaló.

El parlamentario explicó que el fuerte incremento en el precio de los combustibles, la urea y el fósforo ha provocado una drástica caída en las siembras de trigo, proyectándose una disminución cercana al 40% durante esta temporada.

“Hace algunos meses el petróleo estaba mucho más barato, la urea costaba cerca de $380 y hoy supera los $1.200. Lo mismo ocurre con el fósforo, que ha tenido alzas enormes. Todo esto golpea directamente a los agricultores y termina impactando a las familias chilenas”, afirmó.

El legislador alertó sobre el rápido aumento del precio del trigo en los últimos meses, asegurando que el escenario es especialmente delicado para los sectores más vulnerables.“Hoy el pan cuesta entre $2.400 y $2.500 el kilo, pero tengo temor de que el próximo año pueda llegar o incluso superar los $3.500. Esto sería catastrófico para las familias más humildes, porque el pan es parte esencial de la alimentación diaria de millones de chilenos”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que "aquí no estamos hablando solo del bolsillo de los agricultores. Estamos hablando del alimento básico de las familias chilenas. La gente de la ciudad no puede dejar de comer y ese es el problema más grave que enfrentamos".

Finalmente, el parlamentario llamó al Gobierno a adoptar medidas urgentes para enfrentar la crisis de costos que vive el agro y evitar un mayor impacto en el precio de los alimentos. “Espero equivocarme, pero si las cosas siguen igual, el precio del pan seguirá subiendo. Y esto puede transformarse en una crisis alimentaria muy compleja para nuestro país”, indicó.

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