Cadem: Desaprobación del Presidente Kast llega a 56% y 44% cree que debería reconocer errores en la Cuenta Pública

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast llegó a 56% (+1pto), mientras que su aprobación cayó dos puntos, llegando a un 39%.

Respecto a la primera Cuenta Pública de esta administración, un 44% cree que el Mandatario debería usarla principalmente para reconocer errores y enmendar el rumbo y 40% para presentar nuevos anuncios y reformas.

Además, 55% declara tener mucho o bastante interés en informarse de lo que ocurra en la Cuenta Pública y el 61% cree que la principal prioridad debe ser delincuencia, seguridad y crimen organizado, seguido por economía, empleo y costo de la vida (46%), el plan nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico (23%), el ajuste fiscal (20%) y Salud (18%).

El 88% está de acuerdo con que el Presidente se comprometa con metas claras al 2030 y que dé ejemplos de anuncios concretos, 87% que aproveche esta oportunidad para volver a comunicar los objetivos de su gobierno, 86% que reconozca errores, 85% que defina de forma clara el relato del gobierno de emergencia, 81% que utilice un lenguaje sencillo, 79% que haga un llamado a la unidad nacional, 67% que sea optimista respecto al futuro y 55% que su discurso dure menos que los anteriores.

En otro tema, 45% evalúa con nota entre 1 y 4 la imagen de Codelco, 24% con nota 5 y 31% le pone nota entre 6 y 7. Asimismo, 67% cree genera importantes beneficios económicos para chile, 65% que tiene gran potencial de crecimiento futuro, 62% que impacta positivamente en la imagen internacional de Chile, 61% que es un orgullo para el país, 57% que es querida por los chilenos, En tanto, 56% no cree que informe en forma veraz y oportuna hechos de la empresa.

En este contexto, 56% piensa que Codelco debe seguir siendo una empresa completamente estatal, 26% que debe abrir parte de su propiedad a empresas o fondos privados y sólo 7% que debería privatizarse completamente.

Por último, 70% supo sobre la auditoría interna de Codelco que detectó una sobreestimación en las cifras de producción de cobre durante el 2025 y 27% piensa que el principal problema es la mala gestión de los ejecutivos, seguido por la presión por mostrar mejores resultados y obtener bonos (23%) y la falta de control interno (22%).

PURANOTICIA