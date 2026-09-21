RN propone dos medidas implementadas durante el segundo Gobierno de Piñera para recuperar el empleo

Ante las cifras de desempleo que registra el país, Renovación Nacional presentó dos propuestas para reforzar las medidas que actualmente impulsa el Gobierno: un Subsidio al Nuevo Empleo Formal y el fortalecimiento del FOGAPE, tomando como referencia herramientas implementadas durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La propuesta fue presentada por la directiva de RN, encabezada por su presidenta y senadora Andrea Balladares, quien señaló que “una de las urgencias de los chilenos tiene que estar en el centro del debate público”.

“Hemos tenido un año complejo y las cifras de desempleo son demasiado altas. Detrás de cada una de esas cifras hay una familia, hay una persona que busca trabajo. Por eso, desde Renovación Nacional queremos aportar con dos medidas concretas que ya fueron implementadas durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”, afirmó.

SUBSIDIO AL NUEVO EMPLEO FORMAL

La primera propuesta contempla un subsidio directo al empleador de aproximadamente $250 mil mensuales por trabajador durante 12 meses, con una inversión estimada de 1.000 millones de dólares, con el objetivo de incentivar hasta 300 mil nuevas contrataciones formales.

La iniciativa recoge elementos del programa Contrata 2020, particularmente el mecanismo asociado al aumento neto de trabajadores de cada empresa.

FORTALECIMIENTO DEL FOGAPE

La segunda medida apunta a fortalecer el FOGAPE, aumentando la liquidez y facilitando el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta busca que las pymes puedan contar con mayores herramientas para sostener su actividad, realizar inversiones y contribuir tanto a la generación como a la mantención de puestos de trabajo.

El vicepresidente de RN y exministro del Presidente Piñera, Luis Mayol, sostuvo que la propuesta busca concentrarse en medidas concretas:

“El Gobierno creó una comisión pro empleo con varios ministros, denominada Modo Empleo, pero creemos que las cantidades que se están proponiendo son muy pequeñas. Nosotros estamos proponiendo montos importantes, que se inyecten directamente a través de las empresas sobre una base de contratación existente, para generar nuevos empleos”.

Añadió que, de acuerdo con antecedentes recogidos por el Instituto Libertad y la experiencia de la implementación de estas herramientas, la propuesta podría tener un impacto significativo en la reducción del desempleo.

Por su parte, el jefe de bancada de RN, diputado Diego Schalper, afirmó que “hay que poner el foco en las cosas que exitosamente hizo el Presidente Piñera. Piñerizar esas decisiones es tomar lo que se hizo correctamente en el pasado y traerlo al presente, para hacer las cosas bien”.

Desde Renovación Nacional señalaron que ambas propuestas buscan complementar y ampliar la respuesta del Ejecutivo, aumentando los incentivos directos a la contratación formal y fortaleciendo las herramientas de financiamiento para las pymes.

(Imagen: @rnchile)

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