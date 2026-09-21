Alcalde Sichel aborda insultos contra Presidente Kast en fonda de Ñuñoa: "No hay por qué tolerarlo"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a los insultos que gritaron asistentes de la Fonda "Corazón de Chile" contra el Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con radio Agricultura, el jefe comunal manifestó que "me parecía ofensivo que estando niños se le gritaran cosas así de agresivas a un Presidente de la República. Creo que no es un ejemplo que hay que dar y no hay por qué tolerarlo".

En esa línea, Sichel culpó al Frente Amplio y al Partido Comunista de instalar la cultura de la cancelación y dijo que "me encantaría ver un cambio en el mundo de esa izquierda".

"Mi gran llamado acá es que me encantaría un mea culpa, más que llamar a los acuerdos, diciendo 'saben que la embarramos' y no estén aplaudiendo este tipo de prácticas", precisó.

También comentó la carta firmada por los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic, y de Providencia, Jaime Bellolio, donde propusieron construir una agenda en común a largo plazo.

Al respecto, pidió que "no firmen tantas cartitas de amor y hagan política en serio".

Sichel llamó al alcalde de Maipú a firmar un acuerdo por un nuevo estado de excepción de 30 días. "Yo le propongo al alcalde Vodanovic que mañana firmemos un acuerdo sobre ese estado de excepción para ver si hay un acuerdo de verdad", indicó.

"Si él está dispuesto mañana a firmar ese estado de excepción, yo empiezo a creer que hay voluntad de acuerdo. Si es así empiezo a creer que el Frente Amplio tiene voluntad de hacer cosas concretas para que el país avance", añadió.

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