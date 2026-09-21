Grau reitera críticas a la conducción económica del Gobierno y plantea que la megarreforma "debilita mucho más la situación fiscal"

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la situación económica actual y a apuntó al plan de Reconstrucción impulsado por el actual Gobierno.

En conversación con Duna, la exautoridad señaló que "lo que yo observo en materia económica, y en particular en Chile, es que estamos en una situación muy distinta a la que pensábamos hace seis meses".

"En diciembre de 2025, el Banco Central cuando hacía su proyección respecto de cual iba a ser el crecimiento de la economía durante el año 2026, vaticinaba un 2,5% (...) y en general el ambiente era de mucho optimismo asociado a eso. Es un escenario muy distinto al que estamos actualmente y vale la pena conversar ahora para ver cómo salir de ahí", indicó.

El exsecretario de Estado sostuvo que "se ve un aumento del gasto Fiscal más moderado de lo que se esperaba en el presupuesto" y apuntó a que "lo que está bajando fuertemente un 14% es el gasto capital, que es inversión pública más transferencia de capital".

En cuanto a la megarreforma, Grau argumentó que "se llegó con esta idea de que había muy poco espacio fiscal, que es cierto, en términos fiscales Chile está en una situación desafiante, pero la primera gran medida que se tomó fue hacer una reforma que debilita mucho más la situación fiscal".

Grau declaró que “yo creo que fue una señal que la ciudadanía entiende poco. Porque se dice, estamos en una estrechez fiscal pero esa estrechez fiscal no se expresó en esa decisión”.

Además, expresó que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica. "Lo primero es que yo espero, de verdad, de muy buena fe, que estas cosas se vayan revirtiendo. Uno esperaría que el segundo semestre fuera mejor que el primero. ¿Cuán rápido va a ser esto? Es difícil de predecir".

Finalmente, sostuvo que "va haber que hacer un ejercicio de distinguir cuánto de la recuperación es producto de volver a una situación normal del ciclo versus algo extra que esté entregando la reforma".

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