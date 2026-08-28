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RN marca distancia del Foro Madrid y su secretaria general pide a la UDI enfocarse en las necesidades de la ciudadanía

RN marca distancia del Foro Madrid y su secretaria general pide a la UDI enfocarse en las necesidades de la ciudadanía

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Katherine Martorell aseguró que el partido no forma parte de la instancia ultraconservadora ni participará institucionalmente de su próximo encuentro a realizarse en Chile.

RN marca distancia del Foro Madrid y su secretaria general pide a la UDI enfocarse en las necesidades de la ciudadanía
Viernes 28 de agosto de 2026 07:42
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La secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, respondió a los emplazamientos surgidos desde la UDI a raíz de la posición de la colectividad frente al Foro Madrid y llamó a evitar que esta diferencia se transforme en un conflicto entre los partidos del oficialismo.

Entendemos que la directiva de la UDI tiene una opinión distinta a los parlamentarios que escribieron la carta emplazando a Renovación Nacional. A ellos, los invitamos a focalizarse en las necesidades de la ciudadanía y no en peleas estériles”, señaló Martorell.

Desde RN reiteraron que el partido ha sido claro respecto de su posición institucional: Renovación Nacional no forma parte del Foro Madrid, que agrupa partidos ultraconservadores, ni participará institucionalmente de su próximo encuentro en Chile.

En ese sentido, la dirigente enfatizó que las decisiones que eventualmente adopten parlamentarios de manera individual corresponden a su ámbito de autonomía y no representan una decisión ni adhesión institucional de Renovación Nacional.

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