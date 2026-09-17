EFE posterga construcción y declara desierto el tramo soterrado de Lo Errázuriz a Alameda para priorizar obras en curso del tren a Melipilla

Considerando la necesidad de optimizar las inversiones y, teniendo en cuenta que, no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) para el tramo soterrado de Lo Errázuriz a Alameda, EFE Trenes de Chile resolvió postergar la construcción y declarar desierta la licitación del tramo soterrado.

De esta manera, la compañía se focaliza por ahora en la ejecución del proyecto en los dos tramos que actualmente están en construcción (Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, de 58 kilómetros) y que comenzará a operar en conexión con la futura estación Lo Errázuriz de la Línea 6 de Metro, a contar de 2028, permitiendo conectar inicialmente desde Talagante hasta el centro de Santiago con ahorros de tiempo de traslados significativos.

Asimismo, se espera avanzar en otras materias de suma importancia, como son los cambios normativos en materia de ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, en donde EFE aspira a tener las mismas condiciones de exención que hoy poseen instituciones como los Serviu, el Ministerio de Obras Públicas, Metro e incluso empresas privadas prestadoras de servicios públicos.

La decisión redobla los esfuerzos inmediatos en las obras que ya están en curso y que cuentan con un 30% de avance, abarcando las siete comunas del trazado. Dicha ejecución tiene avances significativos en las plataformas para vías y también, las obras civiles de las principales estaciones de la nueva red, a lo que se sumará el próximo año la construcción del terminal Melipilla, que actualmente se encuentra en proceso de rescate arqueológico.

Por otra parte, los 22 trenes que operarán el servicio se encuentran en proceso de fabricación y se proyecta su llegada al país durante el primer semestre del próximo año, para comenzar el periodo de pruebas estáticas y dinámicas y, posteriormente, la marcha blanca.

En el tramo Cerrillos-Malloco las obras están a cargo del Consorcio Dragados Besalco Obras Ferroviarias y entre Malloco y Melipilla son ejecutadas por Sacyr.

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