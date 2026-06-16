Rincón dice que proyecto para mitigar alzas de la luz está "prácticamente listo" y espera que ingrese la próxima semana al Congreso

La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que está "prácticamente listo" el proyecto de ley que mitigará alzas en el precio de la energía eléctrica, por lo que espera que la semana que viene el texto sea ingresado al Congreso.

La secretaria de Estado declaró en Emol TV que "julio es el plazo para que las empresas reliquiden y nos digan a todas las personas cuánto se debe… El proyecto de mitigación está prácticamente listo. Falta el visto bueno del ministro Segpres (José García Ruminot) y del ministro de Hacienda (Jorge Quiroz)".

Añadió que "tenemos reunión con el Presidente José Antonio Kast este miércoles, una bilateral con el Ministerio de Energía. Y después de eso esperamos tener el ok para presentarlo".

El texto ha sido trabajado de forma previa con diputados y senadores de las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras.

"Como es un proyecto que se ha construido y se ha dialogado, ha tenido un prelegislativo importante y no debería ser de difícil tramitación… Espero que la próxima semana ya estemos en el debate en el Parlamento", agregó la ministra.

Rincón explicó que "cuando se apliquen las alzas por precio nudo promedio y por transmisión, se va a ver mayor alza que la real, porque como se va a descontar esta rebaja, que es artificial, o producto de un error, va a parecer que la cuenta aumenta más que lo real, pero en realidad no es así".

La autoridad precisó que el alza promedio será de 2,1% y que en varias regiones incluso será menor, pero que en otras el aumento será mayor.

"Tenemos un alza en Los Ríos y en Los Lagos importante, un tema que obviamente preocupa", dijo.

Cabe recordar que en menos de un mes vence el plazo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para empezar a cancelar la deuda de 900 millones de dólares con las empresas distribuidoras.

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