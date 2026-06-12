Riña termina con hombre muerto a puñaladas en Ñuñoa: autor cayó horas después

Un hombre en situación de calle murió tras ser apuñalado durante una riña registrada en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa, hecho donde el presunto autor del crimen fue detenido horas más tarde por Carabineros.

El crimen ocurrió en la intersección de avenida Irarrázaval con General Bustamante, donde la víctima, conocida en el sector por dedicarse a la venta de plumillas para vehículos, sostuvo una discusión que derivó en una agresión con arma blanca.

El teniente Kevin Baeza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que "a raíz de un comunicado de personal municipal, manifiestan que se encontraba una riña entre dos sujetos adultos en el sector".

Añadió que "el mismo personal municipal dice que se aproxima personal SAMU, manifestando que este sujeto se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes, una en el tórax y la otra en el sector del cuello".

También indicó que "a raíz de testigos que vieron los hechos, personal de la SIP de la 33ª Comisaría de Ñuñoa logra la detención de este sujeto, que se encontraba en su domicilio, el cual fue señalado por los mismos testigos".

Finalmente, expresó que "esta persona se encontraba en situación calle, era un plumillero al parecer conocido acá en el sector. Si bien, el victimario no es persona de situación calle, es una persona adulta, con antecedentes, nada pendiente".

Cabe hacer presente que el detenido corresponde a un hombre adulto con antecedentes policiales, aunque sin órdenes judiciales vigentes.

PURANOTICIA