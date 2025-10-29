Riña con armas cortantes entre comerciantes ambulantes dejó un fallecido a metros de La Moneda

Click acá para ir directamente al contenido
El altercado, que derivó en el delito de homicidio, se produjo en la intersección de calle San Diego con la Alameda.

Miércoles 29 de octubre de 2025 22:26
Un homicidio se registró la tarde de este miércoles a solo metros del Palacio de La Moneda, tras una riña que se habría producido entre comerciantes ambulantes y que terminó con uno de ellos fallecido.

La pelea con armas cortantes, que derivó en el delito de homicidio, se produjo en la intersección de calle San Diego con la Alameda.

Ambos comerciantes ambulantes fueron trasladados a la ex Posta Central. En ese centro asistencial se constató la muerte de un hombre de 35 años, producto de la gravedad de sus lesiones, mientras que el otro involucrado, de 31 años, se mantiene en calidad de detenido.

Las primeras diligencias fueron realizadas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Santiago. Posteriormente, se instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

