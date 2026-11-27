El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Martín de los Santos, pero con pago de una fianza de $20 millones.

La medida se conoció este viernes en la audiencia de preparación de juicio oral por la agresión a un conserje adulto mayor cometida en un edificio de Vitacura, el 17 de mayo de 2025.

"Se revocó la prisión preventiva bajo la condición de pagar una caución de 20 millones de pesos a la cuenta del tribuna. Con eso Martín podrá esperar la audiencia de preparación de juicio oral y el juicio en arresto domiciliario total en el domicilio de su madre", señaló el abogado Guillermo Giugliano.

Tras la resolución, el abogado querellante de la familia de Guillermo Oyarzún confirmó que apelarán ante la Corte de Apelaciones y así evitar que el imputado salga de la cárcel.

De los Santos ingresó a prisión preventiva el 11 de septiembre pasado, tras ser extraditado desde Brasil, hasta donde escapó el 19 de junio.

El imputado se encontraba bajo la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al edificio donde ocurrieron los hechos que se le imputan.

Finalmente, fue detenido el 2 de julio del mismo año por la Policía Federal de Brasil en ciudad de Cuiabá, a unos 1.500 kilómetros de Sao Paulo.

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