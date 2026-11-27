El diputado del Partido Socialista (PS), César Valenzuela, abordó el caso firmas y cuestionó el papel que ha desempeñado el jefe del comité, Juan Luis Castro, a quien apuntó como responsable de la situación que enfrenta la colectividad.

En conversación con La Tercera, Valenzuela sostuvo que "la Fiscalía debe investigar los hechos a fondo y debe esclarecer hasta llegar a lo que ocurrió. Eso es lo primero. Este es un problema en el Senado, indudablemente esta situación irradió al PS y su relación con los demás partidos de oposición y eso es grave. Este hecho genera un daño al reconocimiento del rol del PS".

En esa línea, planteó que la bancada de senadores deberá "tomar la decisión de cómo hacerlo, pero no podemos seguir arrastrando este problema. Y menos seguir con esta lógica de ir involucrando personas. El responsable de esta situación es el jefe de la bancada, no es la presidenta del PS, no son los funcionarios, no son los asesores. Entonces hay que poner pronta solución al problema, si no vamos a alimentar estas ganas que creo tiene la derecha —y en particular un interés que tiene el gobierno— de debilitar al PS".

"Es que al PS no le da celos mantener una relación colaborativa con el gobierno de la ultraderecha, no es una de las prioridades del PS. Para ser bien claro, no hay ninguna posibilidad de que el PS se convierta en un colaborador de la ultraderecha, lo que no significa negar la sal y el agua", indicó.

Consultado por la eventual decisión de remover a Castro de la jefatura de comité, el parlamentario manifestó ser "respetuoso de la decisión que deben tomar los senadores socialistas, pero si esa es finalmente la decisión, a mí me parece que es correcta".

Al referirse a la forma en que el PS ha gestionado esta crisis, Valenzuela sostuvo que "aquí la principal responsabilidad es de la bancada, que debió haber resuelto este tema lo antes posible. Esto nos ha puesto en una situación compleja como partido, y en estos momentos difíciles es cuando se nota la ausencia de Camilo Escalona".

"Escalona tenía una posición en el partido distinta y eso evidentemente también estaba relacionado con el hecho de que él no era parte de los órganos de contingencia política: no era senador, no era diputado. Eso le permitía una mirada más amplia sobre los temas. Y por eso es que digo que se nota su ausencia, porque justamente estamos todos los involucrados hoy día en el asunto, y la falta de una figura histórica que no esté involucrada en la contingencia se nota en estos momentos", añadió.

Finalmente, recalcó que "Escalona tenía una virtud, que justamente era una de las razones por las que se le tenía respeto transversal, y es que frente a estas dificultades anteponía siempre el interés superior de mantener la unidad del PS y su rol de articulación. En estos momentos difíciles es complejo a veces tener de vista qué ese es el propósito final".

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