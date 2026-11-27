El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al aumento de la tasa de desocupación nacional, que alcanzó un 10% durante el trimestre agosto-octubre, registrando un alza de 1,6 puntos porcentuales en doce meses, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"Hoy (viernes) conocimos las nuevas cifras de desempleo. Sabemos que más de 1 millón de chilenos buscan trabajo y no lo encuentran, personas y familias que han postergado sus sueños. Por eso, desde el primer día el empleo ha sido la principal prioridad de nuestro Gobierno", indicó.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que "es una de las señales que nos indican que vamos en la dirección correcta, como que más personas están volviendo a encontrar trabajo y que la construcción, el transporte y la minería se están reactivando, pero mientras haya tantas familias esperando una oportunidad, no hay nada que celebrar".

“Con el Plan Chile Despega ya están publicadas más de 200 licitaciones de obras públicas en las 16 regiones, que permitirán crear cerca de 23.000 empleos. Esta semana el Congreso despacho el Presupuesto y la Sala Cuna Universal, pasos claves para impulsar la inversión y el empleo, especialmente femenino", agregó.

Finalmente, Mas enfatizó que "no descansaremos hasta revertir esta situación. Llegamos al Gobierno para cambiar la realidad de las familias chilenas, no para comentarla. Conexión, sentido de urgencia y manos a la obra, todo el Gobierno en Modo Empleo".

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