Revisa aquí en línea con tu RUT sí eres vocal de mesa designado por el Servel

Con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre, en la jornada de hoy el Servicio Electoral (Servel) publicó la primera nómina de vocales de mesa.

Las personas designadas deben revisar sus datos y, en caso de no poder cumplir con las funciones asignadas, podrán excusarse entre este lunes 25 y el miércoles 27 de octubre. La instancia para eso será entre este lunes 25 y miércoles 27 de octubre y deberá hacerse ante las respectivas Juntas Electorales.

Posteriormente, el sábado 1 de noviembre, el Servel dará a conocer la nómina definitiva, incluyendo los reemplazantes correspondientes. Ya el próximo sábado 1 de noviembre, se publicará la nómina de vocales de mesa definitiva, con los reemplazantes designados.

Para consultar si fuiste designado, se debe ingresar a https://consulta.servel.cl.

PURANOTICIA