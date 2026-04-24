Revelan antecedentes del operativo que permitió hallar a comerciante secuestrada y detener a cuatro sujetos en Cerro Navia

Cuatro detenidos -dos chilenos y dos venezolanos- dejó la operación de rescate de la comerciante peruana secuestrada durante la noche del miércoles en Estación Central, por lo que se informó que todos pasarán a control y formalización este viernes.

La mujer fue secuestrada a las 20:00 horas del miércoles en Av. 5 de abril con Jotabeche, cuando llegaba en moto junto a su pareja desde su trabajo. De improviso apareció un vehículo con sujetos que golpearon al hombre y se llevaron a la comerciante.

El jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, informó que la víctima, en situación regular en Chile, "fue interceptada cuando llegaba a su domicilio por cuatro sujetos que se movilizaban en un automóvil, quienes bajo intimidación la llevan en este vehículo sedán hasta un lugar de cautiverio en Cerro Navia".

Añadió que "producto del proceso investigativo y distintas técnicas de investigación, se logra establecer el lugar exacto utilizado por esta banda criminal como lugar de cautiverio, donde como producto del resultado de una operación policial de rescate se logra la ubicación de esta mujer, la cual se encontraba en estado de shock".

"De la misma forma se logra la detención de cuatro persona por su responsabilidad directa en este hecho: dos ciudadanos de nacionalidad chilena y dos de nacionalidad venezolana, uno de ellos menor de 17 años, en condición migratoria regular y el adulto en condición irregular", agregó.

Además, en el lugar de cautiverio se logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros con su munición completa y otra de aire comprimido, junto con distinta evidencia relacionada a este violento hecho acontecido en la región Metropolitana.

Por su parte, el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Leonardo Tapia explicó que "la policía, junto a fiscalía, realizó distintos tipos de medidas intrusivas, entre ellas interceptaciones telefónicas, análisis de posicionamiento de teléfono, como también un análisis de las cámaras de seguridad".

Finalmente, informó que los cuatro detenidos serán formalizados este viernes por el delito de secuestro extorsivo, como también por infracción a la ley de armas.

PURANOTICIA