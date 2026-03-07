Resultados del Simce 2025 evidencian estancamiento y mayor brecha de género en Matemática

Un análisis de los resultados del Simce 2025 realizado por la Fundación Acción Educar advierte que los puntajes no presentan mejoras significativas respecto a la medición de 2024 y que, además, se amplió la brecha de género en Matemática en cuarto básico.

El informe señala que, aunque los resultados muestran una recuperación o estabilización respecto a los niveles observados tras la pandemia en 2022, aún persiste un porcentaje elevado de estudiantes que no logra alcanzar los aprendizajes esperados en asignaturas clave.

De acuerdo con el estudio, tanto en Matemáticas como en Comprensión Lectora e Historia todavía hay estudiantes que "no alcanzan los conocimientos adecuados para el nivel educativo".

Resultados en cuarto básico

En el caso de cuarto básico, los resultados en Matemática no presentan cambios estadísticamente significativos en comparación con la medición anterior.

Sin embargo, el análisis destaca que la brecha de género, históricamente pequeña y favorable a los hombres, se amplió con fuerza después de la pandemia. La diferencia pasó de cuatro puntos en 2018 a 15 puntos en 2025, una distancia que hasta ahora no ha logrado revertirse.

Además, el informe advierte un aumento en el porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente, que pasó de 33,9% a 36%, lo que refleja que más alumnos no alcanzan los aprendizajes mínimos esperados para este nivel.

Resultados en octavo básico

En octavo básico, la prueba de Matemáticas muestra una disminución de cinco puntos en comparación con la medición de 2019, que corresponde a la última referencia previa a la pandemia.

El informe también identifica una brecha de género explicada principalmente por una caída significativa en el rendimiento de las mujeres, cuyos puntajes bajaron siete puntos.

Al analizar los resultados por nivel socioeconómico, se observan descensos importantes en los grupos de ingresos medio y medio alto.

En Comprensión Lectora, el puntaje promedio alcanzó los 238 puntos, cifra que no representa mejoras significativas respecto a la medición de 2019. En Historia, en tanto, los estudiantes obtuvieron un promedio de 250 puntos, sin variaciones respecto al periodo prepandemia.

En esta asignatura, el análisis señala que hombres y mujeres alcanzan resultados similares, sin diferencias de género.

Resultados en segundo medio

En segundo medio, la prueba de Matemáticas muestra un aumento en los puntajes promedio en comparación con 2024, lo que sugiere una recuperación gradual en este nivel educativo.

Aunque existe una diferencia entre los resultados de hombres y mujeres, el informe indica que la magnitud de esa brecha es menor que la observada en los niveles de enseñanza básica.

Además, el porcentaje de estudiantes en nivel de desempeño insuficiente disminuyó desde 51,5% en 2024 a 47,9% en 2025.

Sin embargo, al revisar los resultados según nivel socioeconómico, el análisis evidencia diferencias significativas entre grupos, con una brecha de 96 puntos entre estudiantes del nivel socioeconómico bajo y alto.

