Presidente electo José Antonio Kast habla sobre el diálogo que tuvo con Donald Trump

En el marco de su participación en la cumbre “Shield of the Americas” realizada en Miami, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo un diálogo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, instancia en la que abordó temas vinculados a la seguridad regional y la situación política en América Latina.

Tras el encuentro, Kast entregó detalles sobre la conversación que sostuvo con el jefe de la Casa Blanca, señalando que uno de los puntos que planteó fue la situación de Cuba.

“Le planteé que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad”, afirmó el presidente electo desde Miami.

El encuentro se desarrolló durante la cumbre internacional que reunió a una docena de líderes del continente para discutir estrategias conjuntas frente al crimen organizado y el narcotráfico. La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre países de la región frente a amenazas transnacionales.

Durante su intervención en la instancia, Kast advirtió que el combate contra el crimen organizado requiere coordinación entre los países del continente.

“Si nosotros combatimos el crimen organizado y los otros países no lo hacen, el crimen organizado se va a fortalecer en los países vecinos y va a volver sobre nosotros”, señaló.

El mandatario electo enfatizó que la cooperación internacional es clave para enfrentar la expansión de las organizaciones criminales, que operan a través de las fronteras.

Referencias a Venezuela

En el mismo contexto, Kast también se refirió a la crisis política y migratoria en Venezuela, tema que abordó durante su conversación con Trump.

Según explicó, durante el diálogo agradeció al mandatario estadounidense por lo ocurrido recientemente en ese país y planteó la necesidad de que la migración forzada llegue a su fin.

“Le di las gracias por esa situación”, señaló el presidente electo, agregando que la migración provocada por la crisis venezolana “tenía que terminar, tenía que haber algún tipo de intervención”.

El líder republicano vinculó este escenario con la seguridad interna de Chile, recordando episodios de violencia ocurridos en el país.

“Nosotros vivimos el asesinato del teniente Ojeda en Chile por un grupo organizado desde Venezuela”, afirmó.

Presión internacional sobre Cuba

Además de Venezuela, Kast planteó ante Trump su preocupación por la situación política en Cuba, señalando que la comunidad internacional debería reconocer la situación que viven los ciudadanos de la isla.

“Nadie puede decir que hay un tipo de democracia distinta en Cuba y eso requiere que los distintos organismos internacionales y los distintos países reconozcamos lo que están sufriendo los cubanos desde hace más de 60 años”, sostuvo.

La participación de Kast en la cumbre “Shield of the Americas” forma parte de su agenda internacional previa a asumir la presidencia de Chile, donde ha buscado reforzar la cooperación regional en materias de seguridad, migración y combate al crimen organizado.

PURANOTICIA