Restricción vehicular en la región Metropolitana inicia el lunes 4: revisa los dígitos y qué vehículos deben cumplir la norma

Tras el inicio del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) en la región Metropolitana, el lunes 4 de mayo volverá la restricción vehicular.

La normativa de tránsito se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto, aplicándose exclusivamente de lunes a viernes, dejando fuera los días festivos.

Respecto a la franja horaria, la prohibición de circular operará ininterrumpidamente entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Quienes infrinjan esta regla se exponen a sanciones económicas que oscilan entre 1 y 1,5 UTM, lo que traducido al valor de mayo equivale a montos que van desde los $70.588 hasta los $105.882.

El cronograma oficial con las terminaciones de patentes ya fue oficializado a través de su publicación en el Diario Oficial, quedando estructurado de la siguiente manera para cada jornada:

Lunes: dígitos 8 y 9.

dígitos 8 y 9. Martes: dígitos 0 y 1.

dígitos 0 y 1. Miércoles: dígitos 2 y 3.

dígitos 2 y 3. Jueves: dígitos 4 y 5.

dígitos 4 y 5. Viernes: dígitos 6 y 7.

Cabe destacar que existe una excepción para aquellos vehículos con sello verde cuya inscripción se haya realizado después del 1 de septiembre de 2011, los cuales no se verán afectados por esta limitación. No obstante, las autoridades advirtieron que se añadirán dígitos extra a la restricción en el escenario de que se registre una preemergencia o emergencia ambiental.

Por otro lado, la medida es más estricta para la totalidad de los automóviles sin sello verde. Estos motorizados tendrán prohibición absoluta de transitar al interior del perímetro del anillo Américo Vespucio, respetando el mismo bloque horario detallado previamente.

Paralelamente, el documento gubernamental detalló un segundo esquema, esta vez de cuatro dígitos, diseñado para regir por el resto de la provincia de Santiago, sumando además a las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Dicha programación operará así:

Lunes: 6, 7, 8 y 9.

6, 7, 8 y 9. Martes: 0, 1, 2 y 3.

0, 1, 2 y 3. Miércoles: 4, 5, 6 y 7.

4, 5, 6 y 7. Jueves: 8, 9, 0 y 1.

8, 9, 0 y 1. Viernes: 2, 3, 4 y 5.

LOS VEHÍCULOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LA RESTRICCIÓN

Según la norma, en la región Metropolitana (Dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011. También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002. El horario es de lunes a viernes de 07.30 a 21.00 horas, excepto festivos.

PURANOTICIA