Comisión del Senado aprueba y despacha a Sala proyecto que endurece sanciones para menores que cometen delitos violentos

La Comisión de Constitución del Senado respaldó el proyecto de ley impulsado por el senador Andrés Longton que busca fortalecer la responsabilidad penal adolescente frente a delitos de extrema gravedad cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años.

La instancia aprobó por tres votos a favor y uno en contra la iniciativa que endurece las sanciones para menores de edad que cometen delitos violentos, fortalece las medidas de privación de libertad y avanza en mecanismos efectivos de rehabilitación y reinserción.

“Acabamos de aprobar en la Comisión de Constitución del Senado nuestro proyecto de ley, que ya pasó por la Cámara hasta en el último trámite, y que castiga más duramente a menores de edad que cometen delitos violentos”, señaló Longton.

El legislador sostuvo que “el sistema, hoy día, genera impunidad porque, al poco tiempo, menores de edad que cada vez cometen delitos más violentos recuperan la libertad, lo que no es justicia ni para las víctimas ni para la sociedad, que quedan expuestos a estos menores multireincidentes que conocen la ley mejor que nadie”.

Asimismo, el parlamentario señaló que “esto va a propender a tener un castigo más justo respecto a la privación de libertad y también fortalecer la rehabilitación y la reinserción respecto a menores de edad que hoy día transitan libremente por la calle, a pesar de cometer delitos violentos”.

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