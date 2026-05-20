Ministro Quiroz califica de "respaldo histórico" la aprobación en la Cámara del proyecto de Reconstrucción

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Al respecto, manifestó que "hemos recibido el día de hoy un respaldo histórico. Primeramente, nuestros agradecimientos a los parlamentarios que conforman la coalición de gobierno. También, muy especialmente, a quienes siempre -siguiendo también la lucha por los principios, las ideas qAue favorecen al país- nos dieron su apoyo. Me refiero al Partido Nacional Libertario y a muchos miembros del Partido de la Gente que apoyaron este proyecto, y algunos otros parlamentarios que en iniciativas puntuales también lo hicieron".

El secretario de Estado afirmó que "la única manera de salir adelante, y por lo tanto la única manera de seguir proveyendo beneficios sociales y atendiendo las necesidades de todos los chilenos, es con crecimiento".

"Para crecer hay una sola forma: devolver la energía creadora al sector privado, que es el que empuja las economías. Todas las economías que han surgido en el mundo lo han hecho con una dosis muy relevante de impulso privado", complementó.

Quiroz aseguró que esta iniciativa "nos devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y por sobre todo aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos".

Tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de Reconstrucción Nacional pasa a su segundo trámite constitucional en el Senado.

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