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Rescatan ilesos a tres excursionistas extranjeros que se perdieron en el cerro Manquehuito de Vitacura

Rescatan ilesos a tres excursionistas extranjeros que se perdieron en el cerro Manquehuito de Vitacura

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Dos adultos y una adolescente perdieron la ruta de regreso tras caer la noche y debieron ser auxiliados por Bomberos y Carabineros. El grupo logró comunicarse con las autoridades y fue localizado a salvo y sin lesiones.

Rescatan ilesos a tres excursionistas extranjeros que se perdieron en el cerro Manquehuito de Vitacura
Lunes 15 de junio de 2026 09:34
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Bomberos y Carabineros rescataron a tres personas extraviadas en el cerro Manquehuito, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Se trata de dos adultos y una adolescente de nacionalidad extranjera, quienes habían perdido la ruta de regreso durante una caminata.

El procedimiento se inició cerca de las 19:30 horas de este domingo, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la desaparición de dos personas de nacionalidad peruana y una francesa, quienes habían comenzado el ascenso por el sector del cerro El Carbón alrededor de las 14:30 horas.

Según se informó, las personas contactaron a Carabineros para solicitar ayuda, ya que manifestaron temor a continuar el descenso debido a la falta de luz natural y a las dificultades propias del terreno.

El capitán Boris Castillo, de la prefectura Andes, detalló que el grupo perdió la orientación al finalizar la jornada.

"Al seguir la cumbre, se les hizo de noche y tuvieron dificultades para encontrar la ruta de regreso".

El oficial explicó que, tras recibir la alerta, se logró establecer comunicación con los afectados y coordinar el operativo de rescate junto a Bomberos.

"Tuvimos contacto telefónico con ellos, tenían señal y batería en sus teléfonos. Logramos establecer también que no tenían lesiones. Así que se les recomendó mantenerse en el lugar, en un lugar seguro, visible y con el equipo de rescate de bomberos iniciar su búsqueda", indicó el capitán Castillo.

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