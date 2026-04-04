Republicanos rechaza propuesta de la UDI para crear nueva coalición oficialista

La iniciativa planteada por la UDI con el fin de avanzar en la estructuración de un nuevo pacto dentro del oficialismo no encontró eco en el Partido Republicano. Este sábado, la tienda política descartó sumarse a la propuesta, haciendo un llamado a concentrar los esfuerzos en alcanzar acuerdos en torno a programas de acción, postergando cualquier debate sobre cambios en la organización de las fuerzas políticas.

El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, manifestó sus dudas respecto a la idea, subrayando que la prioridad debe estar en las urgencias que enfrenta el país. En una entrevista concedida a Radio ADN, el parlamentario sostuvo que el primer paso debe ser “resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que va a determinar si es que vas a ser capaz de sacar esa agenda o no”.

Bajo esa misma premisa, el legislador enfatizó que lo fundamental radica en la convergencia de voluntades dentro del sector. Moreno puntualizó que “lo principal es que todas las personas que somos parte del oficialismo, junto con quienes quieren recuperar este país, estén de acuerdo en ciertas medidas básicas y apoyen al Gobierno en esas materias”.

El proyecto promovido por la Unión Demócrata Independiente buscaba generar un reordenamiento del bloque de Gobierno, con la intención de integrar a nuevas agrupaciones, entre las que se mencionaba al Partido Nacional Libertario, en un contexto marcado por discrepancias internas.

Sin embargo, los reparos a la propuesta también surgieron desde otros sectores. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados y militante de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, puso el foco en las distancias metodológicas que existen en el sector, señalando que “el estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente, quizás, al de los republicanos, libertarios y socialcristianos”.

De igual manera, la parlamentaria cuestionó la utilidad de formalizar un nuevo referente político. “No entiendo cuál es la diferencia exactamente entre ser parte de una coalición y ser un colaborador, ya que todos perseguimos el mismo objetivo: que a Chile le vaya bien. Así, ninguno pierde su identidad”, declaró Ossandón.

La diputada también valoró positivamente la pluralidad de visiones que coexisten en el bloque. “Creo que eso es sumamente importante, que el estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente al de los republicanos. (…) Y yo creo que eso es muy enriquecedor para la política”, complementó la legisladora de RN.

El planteamiento de la UDI se produce en un marco de tensiones internas en el oficialismo, influenciado por hechos recientes como la salida de la exdirectora del SernamEG, el incremento en el precio de los combustibles y las críticas dirigidas hacia la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

PURANOTICIA