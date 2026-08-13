Reporte de virus respiratorios: Positividad de las muestras alcanza la cifra más alta de las últimas tres semanas y presiona la red pediátrica

La circulación de virus respiratorios volvió a aumentar en Chile y comienza a reflejarse con mayor fuerza en la red asistencial: La positividad de las muestras llegó a 49,5% durante la última semana epidemiológica, mientras la ocupación de camas críticas pediátricas por causas respiratorias alcanzó su mayor nivel de la Campaña de Invierno 2026.

Según el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026 encabezado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, el virus predominante es el Rinovirus, representando el 29,8% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (24,5%), afectando principalmente, al grupo etario de 1 a 4 años.

En tanto, el Virus Respiratorio Sincicial, VRS, es el segundo agente más detectado, representando el 27,9% de los casos, comportamiento superior a la semana anterior (24,1%).

Influenza B se ubica en el tercer lugar con un 15,3% del total de casos detectados, inferior a lo registrado la semana anterior (17,5%).

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Metapneumovirus (8,5%), Influenza A (8,2%), Adenovirus (4,5%), Parainfluenza (3,6%), Otros virus respiratorios (1,8%) y SARS-CoV-2 (0,4%).

“Podemos observar que la positividad va al alza para los virus respiratorios. Además, en la Semana epidemiológica 31, el número total acumulado de muestras positivas es superior a lo observado en las últimas tres semanas epidemiológicas”, detalló Jorge Vilches.

La cobertura de vacunación de Influenza es de 78,6%, con 8.230.988 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (64,2%), embarazadas (74,8%) y personas de 60 años y más (62,4%) muestran un menor avance.

En esta misma línea, el jefe de Epidemiología del Minsal insistió en que aún es tiempo de vacunarse para enfrentar este invierno y también, eventuales rebrotes de Influenza en primavera.

“Siempre vale la pena vacunarse. El mejor momento para vacunarse siempre es ahora. Los virus respiratorios tienen un comportamiento que es bien incierto. El año anterior observamos un peak de circulación de la Influenza A durante el periodo de primavera- verano”, explicó.

Y agregó que “esto no es infrecuente, lo vimos también el año 2022, y se ha observado en temporadas previas. Por eso, vacunarse ahora y obtener la inmunidad en dos semanas más, nos permitiría estar protegidos en caso de que se presente una circulación de este virus en el segundo semestre”.

Por otra parte, la cobertura de inmunización contra el VRS es de un 97,4%, con 125.603 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, un 96,3%.

Al 12 de agosto de 2026, la red integrada cuenta con 757 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 79,3%. De este total, el 38,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias. “Este porcentaje constituye la cifra más alta en lo que va de la Campaña del año 2026”, comentó Valentina Pino.

Y añadió que “queremos ser enfáticos en que seguimos en un periodo de alta circulación viral, en que tenemos cocirculación de hartos virus, entre ellos, Rinovirus, Virus Respiratorio Sincicial, pero también tenemos una participación importante del virus de la Influenza B que, si bien, en proporción relativa ha marcado una tendencia a la baja, la cantidad de detecciones se ha mantenido estable respecto a la semana anterior”.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.274 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,4%. El 13,6% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

Para la Semana Epidemiológica 31, el 27,6% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 2,3% superior respecto de la semana anterior (25,3%).

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento del 8,7% respecto de la semana previa.

Este incremento se concentró en la población pediátrica, con aumentos de 15,1% en personas menores de 1 año; 39,8% en niños y niñas de 1 a 4 años; y 21,6% en el grupo de 5 a 14 años. En contraste, en las personas de 15 años y más se observó una disminución respecto de la semana anterior.

Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un aumento del 11,4% respecto de la semana anterior. El incremento se concentró principalmente en la población pediátrica, con aumentos de 31% en personas menores de 1 año; 46% en niños y niñas de 1 a 4 años; y 32% en el grupo de 5 a 14 años.

En las personas de 15 a 64 años también se observó un aumento, aunque de menor magnitud (6,8%), mientras que en las personas de 65 años y más las hospitalizaciones disminuyeron respecto de la semana previa.

(Imagen: Ministerio de Salud)

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