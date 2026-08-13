Chomali alerta que restricción a prestaciones de salud propuesta en borrador de reforma de seguridad "puede ser un poco incompatible"

La ministra de Salud, May Chomali, manifestó sus reparos ante una de las medidas contempladas en el borrador de la reforma constitucional de seguridad del Gobierno, que plantea restringir durante el período de condena y los 15 años posteriores el acceso a prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social a quienes sean condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad abordó los eventuales alcances de la medida y advirtió que no le correspondía pronunciarse sobre un documento que "aún se encuentra en etapa de borrador”.

“Si tú me dices que efectivamente eso es lo que dice, puede ser un poco incompatible. Podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”, aseguró.

Y además de asegurar que no ha visto el borrador, comentó que “me imagino que cuando esto ya avance vamos a ser consultados al respecto”.

“Vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes de las cuales nosotros estamos mandatados”, añadió.

“Es un borrador. Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y vamos a conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud”, agregó la ministra.

Finalmente, puso énfasis en que “el derecho a la salud está consagrado por la constitución y yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que ese derecho siga consagrado a la constitución”.

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