Natalia Duco renuncia a su cargo de ministra del Deporte tras lío por uso de vehículo fiscal

La Dirección de Prensa de la Presidencia informó que el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero, en los cargos de ministra y subsecretario del Deporte, respectivamente.

"El Gobierno agradece la labor desempeñada por la exministra y el exsubsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales", señala el comunicado.

Duco fue citada este jueves a La Moneda por la denuncia que llegó a Contraloría General de la República debido al uso irregular de un auto fiscal el pasado 23 de abril para asistir a un asado con karaoke.

En su respuesta al ente fiscalizador, la ahora exautoridad afirmó que utilizó el vehículo fiscal para ir a una reunión de trabajo. Sin embargo, se reveló un video en que se ve a la ministra cantando en un asado con karaoke y bebidas.

Otras de las polémicas que involucró a la exatleta corresponde a una denuncia presentada ante la Contraloría, que cuestionó tanto el pago de la Beca Proddar que recibió tras ser designada ministra.

Además, otra situación que le trajo problemas fueron los conciertos de BTS en el Estadio Nacional luego que el Instituto Nacional de Deportes (IND) -organismo dependiente del Ministerio del Deporte- decidiera no autorizar el uso del recinto para las tres presentaciones de la banda surcoreana.

La situación generó amplias críticas y terminó con Duco solicitando la salida de la entonces directora nacional subrogante del IND, Lorena Castillo.

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