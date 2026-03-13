Presidente Kast ordena auditoría total al Estado en su primer consejo de gabinete: “El que nada hace, nada teme”

El Presidente José Antonio Kast encabezó esta mañana en La Moneda su primer consejo de gabinete en el que llamó a sus ministros a acoger el instructivo para una auditoría interna en todas las instituciones del Estado, una de sus primeras medidas. "El que nada hace, nada teme", dijo.

En un primer mensaje, expresó que "han sido días súper intensos", valoró el despliegue de sus colaborados y también manifestó su "dolor" por la situación del carabinero Javier Figueroa baleado en Puerto Varas. En ese sentido, valoró la labor de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Luego, el mandatario destacó que la gente ya conoce en la calle a las nuevas autoridades y que "cuando esta semana termine, la ciudadanía se habrá dado cuenta de que ya hemos tomado medidas".

Kast también pidió a los ministros acoger el llamado de la auditoría, y recordó que "como dije ayer, el que nada hace, nada teme. Lo más probable es que debiera estar todo bien, todo bien traspasado. Pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo".

Sin embargo, planteó que cualquier posible problema detectado en el traspaso "no es excusa, no tenemos excusa para no cumplirle a las personas".

PURANOTICIA