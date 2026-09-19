Ejército entrega medalla póstuma a cabo fallecido en la Macrozona Sur

El Ejército rindió un sentido homenaje al cabo 2° Iván Eliecer Burgos, del Regimiento N° 9 “Chillán”, con la entrega póstuma de la condecoración “Ad Officium” (al deber), como reconocimiento a su entrega y servicio a la Patria.

La ceremonia se realizó en la explanada del Parque Monumental Bernardo O'Higgins Riquelme, en Chillán Viejo, donde el comandante en jefe de la II División Motorizada, general Eugenio Ribba, hizo entrega de la condecoración a su viuda y familiares.

El cabo 2° Iván Eliecer Burgos falleció el pasado 21 de agosto de 2026, en acto de servicio, mientras cumplía funciones en el contexto del estado de excepción constitucional vigente en la Macrozona Sur del país. Su patrulla colisionó con otro vehículo en la Ruta 5 Sur.

La condecoración póstuma “Ad Officium” se confiere a los integrantes de la institución que fallecen sirviendo al país, en cumplimiento de sus funciones operativas o de apoyo a la ciudadanía, como reconocimiento a quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

La ceremonia reunió a familiares y camaradas del cabo Iván Burgos, quienes acompañaron a su familia en una jornada marcada por el recuerdo y el reconocimiento a quien entregó su vida en el cumplimiento del deber.

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