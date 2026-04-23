Reinauguran el Café Literario de Providencia que fue vandalizado durante el estallido social

Tras sufrir graves daños durante el estallido social de 2019, el Café Literario del Parque Balmaceda en Providencia, reabrió oficialmente sus puertas.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el Presidente José Antonio Kast, quien participó en la instancia acompañado por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y el titular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Durante su intervención, el Jefe de Estado hizo un fuerte llamado a recuperar los lugares de encuentro ciudadano. "Esa violencia que se ejerció acá tiene que ser, en el buen sentido de la palabra, combatida. No se combate con más violencia. Se combate reconstruyendo espacios como estos, invitando a los vecinos a hacer realidad lo que dice el alcalde. No hay que irse a las 6 de la tarde. ¿Por qué nos obliga la violencia, la delincuencia, el crimen organizado a retirarnos de los espacios públicos a las 6 de la tarde? Nosotros somos más", expresó el mandatario.

En la misma línea, la máxima autoridad del país reflexionó sobre el nivel de destrucción que afectó al recinto cultural, asegurando que "ese odio que se vio reflejado en un muro, en un vidrio, al extremo de quemar los libros. Uno dice, esto es una violencia irracional, no tiene sentido. Pero para algunos sí tiene sentido, porque es destruir la libertad, terminar con la libertad de los jóvenes que pueden empezar a soñar, pueden proyectarse. La lectura y el estudio dan libertad".

Más allá de la simple reparación arquitectónica, los trabajos de recuperación sirvieron para modernizar el establecimiento. De esta forma, el renovado punto de encuentro se proyecta hoy como un entorno inclusivo, gracias a la actualización integral de sus servicios y a la implementación de nuevos estándares en materia de seguridad y accesibilidad, respondiendo así a las exigencias de los usuarios contemporáneos.

Para concretar este proyecto, se requirió un desembolso que bordeó los $1.560 millones. Dichos fondos financiaron no solo la remodelación estructural y la adquisición de mobiliario inédito, sino también diversas actualizaciones tecnológicas. Todo esto hizo posible el crecimiento de la superficie útil del lugar, la consolidación de las zonas dedicadas a la lectura y la creación de salones multipropósito destinados al desarrollo de eventos culturales.

En cuanto a su oferta bibliográfica, el edificio arranca esta nueva etapa albergando un catálogo inicial superior a los 6.800 ejemplares, cifra que tiene una proyección de crecimiento. A esto se suma una nutrida agenda continua que contempla encuentros literarios, sesiones de cuentacuentos y talleres variados, reafirmando su rol como un espacio clave para el fomento lector y la vida comunitaria.

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