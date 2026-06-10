Registro Civil aclara entrega errónea de cédulas a migrantes y atribuye situación a una "lamentable confusión"

Como una "lamentable confusión" calificó el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, la alerta por la errada entrega de cédulas de identidad a migrantes.

En la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, Morales explicó que fueron cinco los documentos entregados a personas refugiadas con una vigencia mayor a la autorizada.

En la instancia, Omar Morales aseguró que se trata de personas con una situación migratoria regular y que el tema ya fue corregido.

Y señaló que el problema ocurrió en el cruce de información entre el Registro Civil y el Servicio de Migraciones.

Pero al detectarse que las cédulas tenían una vigencia de cinco años y no de ocho meses, como se establece en estos casos, con rapidez los documentos fueron anulados y rectificados.

El director del Servicio de Registro Civil e Identificación también se refirió a la lista de miles de incongruencias de datos entre las mismas instituciones.

Según Omar Morales, luego del proceso de modernización de las plataformas del sistema de su institución, quedó en evidencia un error en los datos.

Así, de una lista de 19 mil migrantes entregada por el Servicio de Migraciones, cuatro mil presentaban datos incongruentes.

Esta situación fue notificada de inmediato al organismo encargado de los extranjeros para su revisión.

Además, aseguró que en ese proceso no hubo ninguna entrega de cédulas de identidad, por lo que enfatizó que no hay extranjeros que circulen con cédulas legales que no correspondan.

Del mismo modo, precisó que su servicio cuenta con "un sistema robusto", reconocido por su funcionamiento a nivel internacional.

En términos generales, los parlamentarios valoraron la aclaración de la situación y de los datos involucrados.

Pero también llamaron a revisar los procesos para evitar los errores y mantener la valoración del Registro Civil.

Junto a esto, acordaron invitar a la comisión al exdirector de Migraciones, Luis Thayer, para conocer su evaluación del proceso.

PURANOTICIA