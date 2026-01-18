Región del Biobío y Ñuble : 33 focos activos y más de 24 mil hectáreas afectadas

Un nuevo balance de la emergencia por incendios forestales en el centro-sur del país fue entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), confirmando la magnitud de los siniestros que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío durante este domingo.

De acuerdo con el informe actualizado a las 18:00 horas, actualmente se registran 33 focos de incendios en combate a nivel nacional, con una superficie total afectada de 24.031 hectáreas, cifra que continúa en aumento mientras los incendios permanecen activos.

En la región de Ñuble, Conaf informó la presencia de nueve focos activos en las comunas de Ránquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás. La mayor afectación se concentra en Ránquil, donde el incendio “Perales Biobío” ha consumido 2.800 hectáreas, sumándose el foco “Rahuil Bajo” con otras 500 hectáreas dañadas.

La situación más compleja se vive en la región del Biobío, especialmente en las comunas de Concepción, Penco y Tomé. En ese contexto, el incendio “Trinitarias” se posiciona como el más grande del país, con 10.621 hectáreas afectadas, mientras que en Concepción el foco “Rancho Chico” registra 5.079 hectáreas consumidas. En tanto, en Laja, el incendio “Rucahue Sur” alcanza las 2.000 hectáreas.

En cuanto al impacto humano de la emergencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó desde Concepción que hasta el momento se contabilizan 18 personas fallecidas, advirtiendo que la cifra podría aumentar una vez que se logre acceder a las zonas más afectadas tras el control de los incendios.

