Refuerzan servicio de transporte para enfrentar el «Súperlunes» en Santiago

El transporte y las condiciones del tránsito son las principales preocupaciones de las autoridades para este «Súperlunes» en la región Metropolitana, jornada marcada por el retorno a la actividad laboral y la vuelta a clases.

El Sistema Red aumentará un 25% su circulación, lo que permitirá alcanzar cerca de 5.800 buses en operación, mientras que Metro de Santiago presentará un alza de un 14% en la oferta de trenes en toda la red. Los servicios urbanos de EFE también incrementarán su capacidad en la hora punta matinal.

A los reforzamientos en los servicios de transporte público, se sumará el monitoreo de las vías a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, donde los equipos habilitarán medidas de gestión integrada con especial foco en aquellos sectores con presencia de obras.

Respecto a esto último, se identificaron alrededor de 39 puntos críticos donde se produce congestión permanente, entre ellos, las obras en AVO II, el Túnel Lo Ruiz y enlaces de alto flujo como Vespucio Norte con Autopista El Sol, la salida sur del Túnel San Cristóbal, Autopista Central en Santiago Centro y Vespucio Oriente a la altura de Los Militares.

Para enfrentar incidentes, las autoridades metropolitanas y Carabineros se dispusieron una flota de 70 vehículos de emergencia –ambulancias, grúas, motocicletas y patrulleras– destinada a despejar rápidamente accidentes por alcance, una de las principales causas de congestión en hora punta.

PURANOTICIA