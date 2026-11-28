Dos hombres fueron vinculados por Carabineros a un robo con homicidio ocurrido el pasado 30 de julio en Huechuraba, donde un joven de 23 años murió tras recibir un disparo en el tórax al interior de su vivienda.

Ambos imputados ya se encontraban en prisión preventiva por otro delito y este viernes fueron reformalizados por su presunta participación en el crimen.

El hecho se registró durante la madrugada del 30 de julio, cuando un grupo de individuos ingresó a una vivienda ubicada en pasaje Chipana, donde se encontraba la víctima junto a su familia.

En medio del robo, el joven opuso resistencia y uno de los antisociales le disparó en el tórax, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, los autores huyeron en dos vehículos, llevándose prendas de vestir, dinero en efectivo, joyas y teléfonos celulares.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del OS9 concurrió al sitio del suceso y desarrolló diversas diligencias investigativas, entre ellas el levantamiento de antecedentes, fijación fotográfica y toma de declaraciones a familiares y testigos. Asimismo, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realizó las primeras pericias.

El análisis de cámaras de seguridad y la aplicación de técnicas especiales de investigación permitieron reconstruir la dinámica del delito y establecer los desplazamientos de los vehículos utilizados en la huida.

El trayecto de uno de ellos llegó hasta la comuna de El Bosque, donde descendieron varios de sus ocupantes, siendo posteriormente encontrado incinerado en la comuna de La Pintana.

El análisis de la evidencia recopilada permitió identificar y posicionar en el sitio del suceso a dos imputados, identificados como A.V.G.P., de 34 años, y B.A.D.A., de 27 años.

Sin embargo, dentro del proceso investigativo, ambos imputados fueron detenidos en flagrancia el 2 de septiembre por personal de la Prefectura de Carabineros Maipo, luego de ocultarse en un domicilio tras cometer un robo con violencia bajo la modalidad de falsos policías en la comuna de Padre Hurtado. A raíz de ese procedimiento, quedaron en prisión preventiva.

Posteriormente, y mediante la coordinación entre las fiscalías a cargo de ambas investigaciones, personal del OS9 profundizó las diligencias, analizando nuevos antecedentes y evidencia obtenida durante el procedimiento, además de los resultados de una entrada y registro realizada el 5 de septiembre en la comuna de El Bosque.

Estas actuaciones permitieron reunir antecedentes sobre la presunta participación de ambos sujetos en el robo con homicidio ocurrido en Huechuraba.

Producto de este trabajo coordinado entre Carabineros y el Ministerio Público, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte reformalizó este viernes a ambos imputados por el delito de robo con homicidio, manteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA