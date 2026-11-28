Una avioneta capotó este sábado a las afueras del aeródromo La Victoria de Chacabuco, en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

Según información preliminar, el accidente aéreo se habría generado tras chocar con un árbol, precipitándose posteriormente.

La colisión dejó dos sujetos heridos, el piloto de la aeronave, quien presenta lesiones por el fuerte impacto, mientras que el copiloto se encuentra en estado grave y está siendo atendido por personal de salud, afortunadamente fuera de riesgo vital.

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