La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, reconoció que la COP31 terminó sin resultados satisfactorios, luego de que las negociaciones entre los países no lograran establecer compromisos claros sobre financiamiento climático y combustibles fósiles.

La secretaria de Estado, quien encabezó la delegación chilena en Turquía, aseguró en entrevista con La Tercera, que el desafío ahora es fortalecer la adaptación del país frente a los efectos del cambio climático.

“Desde el punto de vista de las negociaciones de los países, la COP no obtuvo resultados satisfactorios. Se enredó muchísimo y no se pudieron concretar los compromisos políticos asociados”, afirmó Toledo, quien también consideró prematuro plantear un cambio en el mecanismo de negociación internacional.

La ministra puso el foco en las tareas pendientes a nivel nacional y recordó que Chile representa menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ello, sostuvo que el país debe concentrar sus esfuerzos en prepararse para enfrentar los impactos climáticos.

“Chile no va a mover la aguja desde ese punto de vista. Pero sí, para nosotros es relevante ver cómo nos hacemos cargo para tener un país más resiliente y así enfrentar los impactos del cambio climático. Ahí la agenda de adaptación emerge con mucha fuerza desde el punto de vista nacional”, señaló.

En esa línea, adelantó que el ministerio “presentará una propuesta al Fondo Verde para el Clima para diseñar una plataforma que conecte financiamiento público y privado con proyectos de adaptación”. Además, indicó que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas para identificar las zonas que requieren inversión en infraestructura.

Toledo también abordó las tensiones entre el desarrollo de proyectos de inversión y la protección ambiental, particularmente frente a los cuestionamientos sobre eventuales trabas regulatorias.

Consultada por qué criterio debe primar cuando una iniciativa es considerada estratégica para el Gobierno, pero presenta inconvenientes ambientales, afirmó que el objetivo es garantizar que la evaluación se realice conforme a la ley.

“A nosotros lo que nos interesa es que en ese proceso se mantenga la rigurosidad y se ejecute a tiempo”, sostuvo.

Respecto de las críticas del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a la legislación sobre humedales y su impacto en la construcción de viviendas, la secretaria de Estado señaló que Chile cuenta con 143 declaratorias y que cerca del 30% ha estado judicializado en algún momento. Según explicó, la principal dificultad detectada está en la delimitación de los polígonos.

Ante ese escenario, el ministerio ajustó una guía para entregar orientaciones sobre la delimitación de humedales y reducir las incertidumbres durante los procesos de evaluación ambiental.

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