“Refleja el infantilismo de la oposición”: Senador Araya defiende acuerdo con el Gobierno por la megarreforma

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, respaldó el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión de la megarreforma, y cuestionó las críticas que surgieron desde distintos sectores de la oposición.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario sostuvo que los cuestionamientos al entendimiento con el Ejecutivo "refleja una vez más el infantilismo de buena parte de la oposición de no entender el problema que se está viviendo. Buena parte de la oposición sigue enfrascada en una trinchera ideológica y otro sector está en pelea interna, y al final del día lo único que veíamos es que la megarreforma seguía avanzando a paso firme sin lograrse cambios estructurales".

Araya explicó que, desde el inicio de la tramitación del proyecto, planteó la necesidad de que la oposición actuara con pragmatismo frente al escenario legislativo.

"Desde que comenzó la reforma señalé que la oposición tenía que tener sentido de realidad. La oposición tiene 24 senadores, el Gobierno 26 y con eso aprueba todo. Era necesario con esa logíca sentarse al Gobierno y decirle 'es cierto, ustedes van a aprobar la megarreforma, pero necesitan que tenga apoyo de la centro-izquierda'", afirmó.

El senador también defendió los alcances del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, asegurando que permitió mejorar uno de los aspectos más debatidos del proyecto.

"Es un buen acuerdo porque había un escenario que el Gobierno aprobaba la invariabilidad como la había planteado en un plazo de 25 años para inversiones de 50 millones de dólares y lo que se hace acá es bajar los años", señaló.

Asimismo, Araya aseguró que respetará el compromiso adquirido con el Gobierno, siempre que se cumplan las condiciones pactadas.

"Soy un hombre de palabra. Si llegué a un compromiso, lo voy a cumplir. La única manera de no cumplirlo es que el Gobierno al momento de materializar la indicación, no cumpla con lo acordado", enfatizó.

Finalmente, indicó que también han solicitado al Ejecutivo avanzar en otras materias durante la discusión de la iniciativa.

"Le han dicho al Gobierno que, ya que avanzamos en invariabilidad, tratemos de avanzar en una mejora de lo que ellos están proponiendo en la normativa medioambiental", recalcó.

PURANOTICIA