Recuperan perro de apoyo emocional que había sido sustraído por expareja de su dueña

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI Las Condes recuperaron una mascota de apoyo emocional que, según se denunció, fue apropiada indebidamente por la expareja de su propietaria.

La investigación se inició tras una instrucción emanada por la Fiscalía Local de Las Condes, luego de la denuncia presentada por la víctima, quien señaló que en enero su expareja se apropió de su perro de raza Dachshund, llamado “Bruce”, el cual cumple funciones de apoyo emocional, condición acreditada con certificados médicos.

Las diligencias investigativas permitieron establecer que el imputado ingresó sin autorización al Registro Nacional de Mascotas, utilizando los datos de Clave Única de la víctima, para efectuar el cambio de propietario del animal.

En virtud de los antecedentes reunidos, detectives materializaron una orden judicial de entrada, registro e incautación en un domicilio de Maipú, logrando recuperar a “Bruce”, un perro de color negro con café y manchas grises, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Mascotas y con su respectivo chip de identificación.

Cabe hacer presente que de lo anterior se dio cuenta al fiscal a cargo de la investigación, quien instruyó la entrega de la mascota a su propietaria.

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