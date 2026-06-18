Recuperan campana colonial de hasta 375 años y detienen a sujeto que intentaba comercializarla a través de Internet

La PDI recuperó una campana de alto valor histórico y patrimonial, cuya antigüedad se estima entre 320 y 375 años, proceso investigativo que culminó con la detención de una persona por infracción a la Ley de Monumentos Nacionales.

La investigación se inició tras una denuncia de oficio realizada por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, luego de detectar en Internet la oferta de venta de una campana atribuida al período del Virreinato del Perú.

La pieza, de fabricación artesanal y carácter religioso, presentaba inscripciones en castellano antiguo y características asociadas a campanas jesuitas coloniales.

Los detectives establecieron la identidad del vendedor y, mediante coordinaciones efectuadas a través de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional de la PDI, se gestionó el análisis de la especie por parte del Ministerio de Cultura de Perú.

Tras la revisión de antecedentes y registros patrimoniales, especialistas de ese país determinaron preliminarmente que la campana corresponde a un bien cultural de origen peruano.

Con estos antecedentes, la Fiscalía Local de Concepción instruyó una serie de diligencias investigativas que fueron desarrolladas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI

Como resultado del operativo, efectuado en Santiago, se logró la detención del sujeto por infracción al artículo 38 de la Ley N°17.288 sobre Monumentos Nacionales, además de la incautación de la campana patrimonial y otras especies de interés cultural e histórico, entre ellas fósiles, amonites, dientes de megalodón, objetos líticos elaborados por grupos humanos prehistóricos y un ancla con una antigüedad superior a 50 años.

El procedimiento es parte del trabajo coordinado entre organismos nacionales e internacionales que realiza la unidad especializada de la PDI para proteger el patrimonio cultural y evitar el tráfico ilícito de bienes históricos, los cuales forman parte de la memoria e identidad de los pueblos.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que continuará con las diligencias correspondientes, considerando además la aplicación de instrumentos internacionales destinados a prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales.

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