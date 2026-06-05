Rectora electa de la U. de Chile asegura que no recurrirá a desalojos en caso de tomas: "Tengo que proteger que la comunidad no se quiebre"

La rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, aunque se mostró crítica sobre las tomas de los campus como forma de movilización estudiantil, aseguró que no recurrirá al desalojo, pues su principal interés es la unidad de la comunidad universitaria.

"Desalojos no. Tengo que proteger que la comunidad universitaria no se quiebre, voy a insistir siempre en el diálogo porque siento que ha ido dando resultados", aseguró la nueva autoridad en entrevista con radio Duna.

Argumentó que “la experiencia internacional no ha sido buena con los desalojos. Tenemos como ejemplos a Columbia y USLA, en Estados Unidos, que tuvieron un quiere en sus comunidades académicas por recurrir a la policía y ordenar un desalojo, tras ello, sus autoridades, una rectora y un rector, terminaron saliendo de sus cargos”.

“Siempre he dicho que las tomas no son adecuadas como forma de manifestación estudiantil, porque es una decisión unilateral de un grupo de estudiantes relativamente pequeño que deja a otros sin poder asistir a la universidad", agrego la rectora.

Consultada sobre cuál espera sea su legado en el cargo, aseguró que "al terminar mi mandato me gustaría que se dijera que avancé en articular más la universidad para aumentar su impacto".

Agregó que “en términos de formación la universidad se tiene que mover hacia una formación más interdisciplinaria, más flexible, más articulada entre el pregrado y post grado".

"Quiero fortalecer la investigación, la Universidad de Chile históricamente ha sido muy fuerte en eso, pero siempre hay que fortalecerla", aseguró.

Sobre la situación de las universidades estatales, Mizala señaló que “mi postura y propuesta es trabajar con el Ministerio de Educación y con las universidades del Cruch para proponer un marco regulatorio adecuado a las universidades del Estado".

Sobre el financiamiento de la educación superior, la rectora electa manifestó preocupación por la falta de soluciones definitivas: "Algo se estaba haciendo con el FES, pero quedó en eso. Hay que ver una solución razonable, algo que de verdad pueda resolver el financiamiento", afirmó.

“Todas las universidades, sobre todo las complejas que hacemos investigación, estamos muy preocupados por el financiamiento a la investigación que ha sido puesto en duda", cerró.

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