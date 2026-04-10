Rector de la U. Austral tras declarar ante Fiscalía por agresión a ministra Lincolao: "No sé militancias de estudiantes"

El rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, acudió este viernes a la Fiscalía de Valdivia para declarar en el marco de la investigación por la agresión sufrida por la ministra de Ciencia e Innovación, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico.

Tras su comparecencia, la autoridad académica fue enfática en señalar que la identificación política de los estudiantes no corresponde a la institución: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”. Al mismo tiempo, reiteró que “estamos colaborando con la investigación”.

Horas antes, el rector había adelantado en conversación con radio Duna que entregaría antecedentes sobre el ingreso de los estudiantes al recinto universitario. Según explicó, accedieron por una puerta que solo puede abrirse desde el interior.

“Hoy día voy a la Fiscalía a declarar y voy a poner a disposición este antecedente también de la Fiscalía, porque ese hecho permitió que los estudiantes ingresaran una vez que la ministra había concluido su conferencia”, dijo.

(Imagen: País Lobo)

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