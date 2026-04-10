Rector de la U. Austral por agresión a ministra Lincolao: "La estrategia de agotar el diálogo para resolver un conflicto tan irracional como este, falló"

El rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, se refirió a a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el campus Isla Teja en Valdivia.

La autoridad reconoció errores en la forma en que se enfrentó el conflicto. “A la luz de los hechos la estrategia de agotar el diálogo para resolver un conflicto tan irracional como este, falló”, señaló.

El episodio fue calificado como grave por el rector, quien aseguró que se están tomando medidas inmediatas.

“Los hechos de violencia que vinieron a empañar a nuestra universidad nos tiene muy dolidos, pero muy activos en poder esclarecer esto rápidamente y poder aplicar, a lo menos, nuestra normativa interna sobre esta materia”, señaló.

En ese marco, confirmó que ya se presentó una denuncia: “Ayer en la mañana se concretó por comunicación interna, pero el mismo día fue solicitada”.

Montecinos relató que al momento de la agresión no se encontraba dentro del recinto, sino a las afueras intentando mediar con los estudiantes. “Yo no estaba adentro, estaba pidiendo explicaciones a los estudiantes porque no estaba cumpliendo el compromiso de dejar salir a la ministra”, sostuvo, agregando que “quería que la ministra saliera en paz y dialogando”.

El rector también cuestionó la falta de coordinación previa en materia de seguridad. “En materia de seguridad no recibí ninguna llamada ni de Carabineros, ni de la PDI, ni de la delegación presidencial respecto de disponer de dispositivos de seguridad para la ministra de Ciencia”, aseguró.

Respecto de las medidas internas, recalcó que la universidad actuará conforme a sus protocolos. “Expusimos de todas las medidas de seguridad que la universidad puede tener, esto es una universidad, no es un regimiento”, dijo.

Finalmente, adelantó que se aplicarán sanciones a quienes resulten responsables, siempre bajo el debido proceso: “Vamos a aplicar el reglamento que tiene tres tipos de sanciones. Eso al igual que la Fiscalía se tiene que hacer con un debido proceso”.

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