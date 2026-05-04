Recorte presupuestario en el Ministerio de Salud será de 2,5% tras una "negociación dificil" con la Dipres

La ministra de Salud, May Chomali, informó que, tras intensas gestiones técnicas encabezadas por su cartera, se logró moderar el ajuste inicialmente instruido por el Ministerio de Hacienda desde un 3% a un 2,5%.

La información fue dada a conocer durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado. En dicha instancia, la secretaria de Estado compareció junto a Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud Pública, y Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales. Allí, las autoridades precisaron que esta disminución en el recorte permite blindar la operatividad del sistema sanitario, en medio de un escenario de estrechez fiscal que golpea transversalmente a la totalidad del sector público.

La autoridad reconoció que "la negociación que tuvimos entre el Ministerio de Salud y la Dipres fue una negociación difícil, en que uno de los puntos más importantes que estuvo sobre la mesa fue el déficit estructural que tiene el Ministerio de Salud en términos de su financiamiento, la brecha que hay entre el presupuesto y el gasto".

Además, fue enfática en señalar que "durante todo el proceso, la prioridad del Ministerio fue clara: proteger la atención de los pacientes y asegurar la continuidad de las prestaciones”.

Siguiendo esa misma argumentación, la personera de Gobierno recalcó que la medida no debe interpretarse como un recorte de servicios, sino que responde a una revisión responsable para optimizar la eficiencia de los desembolsos estatales.

Gran parte de esta adecuación presupuestaria tiene su origen en las constantes demoras que sufren los proyectos, lo que genera subejecuciones históricas dentro del programa de inversión sectorial.

Frente a este punto, la ministra aclaró el mecanismo: “Esto no implica eliminar iniciativas, sino ajustar los flujos financieros a los ritmos reales de avance”.

Por otro lado, se garantizó que no se suprimirán los programas ya aprobados para el año 2026. No obstante, se mantendrá bajo escrutinio a aquellas iniciativas que presenten un bajo desempeño, con el objetivo de redestinar esos recursos hacia áreas de mayor impacto sanitario.

Sobre los efectos en la red pública, Chomali puntualizó: “En los Servicios de Salud, el ajuste se orienta exclusivamente a mejorar la gestión, sin reducir la capacidad asistencial. Entre las medidas consideradas se incluye una mejor administración del ausentismo y del uso de recursos humanos”.

Adicionalmente, el plan estratégico abarca una reducción equivalente al 2,3% en el gasto de bienes y servicios. Para lograr esta meta, se implementarán compras coordinadas que faciliten economías de escala, además de una exhaustiva revisión de los contratos de prestaciones.

Para concluir su intervención, la titular de Salud resumió el espíritu de estas modificaciones: “Estas acciones apuntan a una gestión más moderna, eficiente y enfocada en el buen uso de los recursos públicos”.

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